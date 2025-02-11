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Trafik Polisi, Arızalı Aracı İterek Yardım Etti

Trafik Polisi, Arızalı Aracı İterek Yardım Etti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, arızalanan minibüsün sürücüsüne trafik polisi yardımcı oldu. Polis, aracın yol kenarına alınmasını sağladı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yolda kalan sürücünün aracını trafik polisi iterek yardım etti.

Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Bölgede görevli trafik polisi, sürücünün aracını iterek yol kenarına alınmasını sağladı. Trafik polisi bu hareketiyle trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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