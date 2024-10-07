Üye Girişi
Haberler

Trafik magandası diziyle makas atarak tehlike yarattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir sürücü, direksiyonu diziyle kontrol etti ve makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafik magandası diziyle makas attı, o anları paylaştı

İZMİR - İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben: " sözleriyle paylaştı.

Trafik magandası diziyle makas atarak tehlike yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa

Sosyal Medya Otomobil trafik Medya İzmir

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title