Trafik magandası ayağıyla motosiklet sürdü, o anlar kameraya yansıdı Batman'da ayağıyla motosiklet süren vatandaşın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Batman'da ayağıyla motosiklet süren vatandaşın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Olay, Batman kent merkezinde meydana geldi. Ayağıyla motosiklet süren vatandaşın tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aniden karşılarına çıkan motosikleti görünce şok yaşayan sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçti. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler

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