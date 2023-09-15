- Trafik magandalarının tehlikeli motosiklet yolcuğu kamerada

Kasksız şekilde motosikletin üzerine yatarak süratle kullanmaları yürekleri ağza getirdi.

ANTALYA - Antalya'da iki motosiklet sürücüsünün kara yolunda kasksız şekilde motosikletin üzerine yatarak süratle kullanması yürekleri ağza getirdi.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kasksız 2 motosiklet sürücüsü, biri plakalı biri plakası olmayan motosikletleriyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandıkları motosikletlerle adeta ölümle dans eden sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücülerinin, motosikletlerin üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük tepki çekti. Antalya'da geçen pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında ise 3 genç hayatını kaybetmiş, aileleri büyük üzüntü yaşamıştı.