Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı - Haberler

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Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

Eskişehir'de karayolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için kamyonete yükleyerek çalmayı deneyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de karayolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için kamyonete yükleyerek çalmayı deneyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Tepebaşı- Mihalgazi Karayolu'nda gerçekleştirilen devriye esnasında Hekimdağ Mahallesi yakınlarında bir şahıs yol üzerinde bulunan trafik levhalarını demirleriyle birlikte söküp kamyonetine yüklerken suçüstü yakalandı. Hurda olarak satmak amacıyla karayolu üzerindeki metal trafik ve yön levhalarını söken şüpheli şahıs hakkında "Kamu malına zarar vermek ve hırsızlık" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mihalgazi, Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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