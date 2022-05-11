Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı - Haberler

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Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı

Eskişehir'de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde bilinçlendirme amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından şehir giriş ve çıkışlarında bulanan trafik denetleme noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Denetleme, Trafik Haftası, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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