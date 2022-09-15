Trafik kuralını ihlal etti, yetmedi aracını muhabirin üzerine sürdü İstanbul'da trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdıİSTANBUL İstanbul'da polisin uygulama yaptığı sırada trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen...

Trafik kuralını ihlal etti, yetmedi aracını muhabirin üzerine sürdü

İstanbul'da trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL İstanbul'da polisin uygulama yaptığı sırada trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen gazetecinin fotoğrafını çekerek tehditler savurup, aracı üzerine sürdü. Durumu fark eden polis ekipleri, şahsı uyarıp hakkında işlem başlattı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde denetim noktası oluşturarak usulsüz çakar siren tertibatı kullanan, emniyet şeridini ihlal eden ve kurallara uymayan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı. Denetimde, araçlar durdurularak tek tek kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Muhabiri önce tehdit etti, sonra aracı üzerine sürdü

Emniyet kemeri takmayan bir sürücü işlemler esnasında denetimde görüntü alan muhabiri engellemeye çalıştı. Cezai işlem uygulandıktan sonra muhabirin fotoğrafını çekerek tehditler savuran şahıs, bununla yetinmeyip aracını basın mensubunun üzerine sürdü. O anı gören trafik ekipleri, şahsı aracından indirerek tekrar cezai işlem uyguladı. Tehditler savuran sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve belge eksikliğinden toplam bin 400 TL ceza kesildi. Denetimler esnasında emniyet şeridini ihlalden üç kişiye ise bin 800'er TL para cezası kesildi.

Denetim verileri yayınlandı

2022 yılında 1 Ocak ile 13 Eylül arası yapılan denetimlerde 7 bin 483 araç kontrol edilirken, 2461 adet usulsüz çakar kullanma, 44 adet geçiş üstünlüğü ihlali ve 37 adet trafikten men cezası uygulandı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.