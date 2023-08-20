Trafik kontrolünden kaçarken durduruldular

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan iki araç durdurulurken, sürücülerin ehliyeti olmadığı, araçların trafikten men olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan iki araç durdurulurken, sürücülerin ehliyeti olmadığı, araçların trafikten men olduğu tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araç trafik kontrolünden kaçtığı esnada durduruldu. Araç ve sürücülerin yapılan kontrollerinde; araç sürücülerinin geçerli sürücü belgelerinin bulunmadığı, araçların trafikten men olduğu, ayrıca bir araç sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücülerine 44 bin 908 TL idari para cezası uygulanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN