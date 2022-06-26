Trafik kazasının ardından kavga çıktı Kayseri'nin Develi ilçesine meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar birbirine girdi. Kayseri'nin Develi ilçesine meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında otomobillerin çarpışması sonucu maddi maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, Kazanın ardından sinirlerine hakim olamayan sürücüler, birbirlerine girdi. Polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından kavga büyümeden önlendi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri Develi kavga 3. Sayfa Haberler

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