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Trafik Kazasını Çekmeye Çalışan Muhabire Sağlık Çalışanlarından Saldırı

Trafik Kazasını Çekmeye Çalışan Muhabire Sağlık Çalışanlarından Saldırı
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Adıyaman'da bir trafik kazasını görüntüleyen İHA muhabiri Cihan Kizir, sağlık ekiplerinin saldırısına uğradı. Yaralıya müdahaleye gelen sağlık çalışanları, muhabirin işini yapmasına engel olmaya çalıştı.

Adıyaman'da, bir trafik kazasını görüntülemeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Cihan Kizir yaralıya müdahaleye gelen sağlık çalışanlarının saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiler göre, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanmış ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmişti. 1 Kişinin hafif yaralandığı trafik kazasını çekmeye çalışan İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, sağlık personelinin saldırısına uğradı. "Basın mensubuyum, işimi yapıyorum" demesine rağmen sağlık personelinin saldırısına uğrayan ve tehdit edilen muhabir yaşanan olay anını saniye saniye kayda aldı. Saldırıyı gerçekleştiren ve gazetecinin üzerine yürüyen sağlık çalışanı ve ambulans sürücüsünü ekip arkadaşları sakinleştirmeye çalışarak ambulansla olay yerinden uzaklaştırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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