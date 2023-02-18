Trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Keleş 25 ACH 105 plakalı volkswagen polo marka kiralık araçla Gebze'den Erzurum'a giderken otomobil D100/26 karayolu 40. kilometresine geldiğinde yolun sağından çıkıp, bariyerlerin üzerinden geçip şarampole doğru takla atarak yuvarlandı. Kazada, sürücü Kadir Keleş ile otomobilde bulunan Enis Umutcan Ceylan, Efe Ceylan ağır olmak üzere Yunus Emre Altay yaralandı. Kazanın ardından otomobilden savrulan ve soğuk havada donma tehlikesi geçiren yaralıların yardımına jandarma ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri yetişti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Kadir Keleş, hastanede hayatını kaybetti. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kadir Keleş Erzincan Tercan 3. Sayfa Haberler

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