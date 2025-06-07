Trafik Kazasında Magandalardan Şok Saldırı
Hatay'da bir trafik kazası sonrası aracın üstüne çıkan bir grup, araçtakilere korku dolu anlar yaşattı. Kaza sonrası çileden çıkan şahısların saldırısı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaza yaptıkları aracın üstüne çıkıp tekmelediler: Araçtakilere korku dolu anlar yaşatan magandalar kamerada
HATAY - Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar. Araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.