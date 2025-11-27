Haberler

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuşun Cenazesi Kayseri'ye Gönderildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak için cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrasında Daylak'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve hamile eşi vefat etmişti, uzman çavuş Ramazan Daylak'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Kaza, Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Daylak yaralandı. Yaralı eşi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene askerin yakınları ve silah arkadaşları ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Düzenlenen cenaze töreninin ardından hayatını kaybeden uzman çavuş memleketi Kayseri'ye gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

