Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Tayyar Bakır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Tayyar Bakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakır, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 30 Eylül günü İslahiye-Hassa kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hassa istikametine doğru seyir halinde olan Uzman Çavuş Tayyar Bakır (32) yönetimindeki 03 ADS 857 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 27 AHD 241 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 03 ADS 857 plakalı araçtaki sürücü Tayyar Bakır ve yolcu Murat G.'yi ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Uzman Çavuş Bakır, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uzman Çavuş Tayyar Bakır, durumu ağır olduğu için sevk edildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 6 gün süren tedavisinin ardından doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uzman Çavuş Tayyar Bakır'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na tamamlanan işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi'ne getirilerek düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. - GAZİANTEP