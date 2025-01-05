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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tıbbi Sekreter Derviş Hüseyin Durgan Anıldı

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29 yaşındaki tıbbi sekreter Derviş Hüseyin Durgan, mesaiye gitmek üzere yola çıktığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Durgan, hastanede iki gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Durgan, nişanlıydı ve tiyatro ile de ilgileniyordu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalıştığı hastaneye giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle aynı hastaneye ambulansla getirilen 29 yaşındaki Derviş Hüseyin Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan iki arkadaş, mesai için aynı otomobille yola çıktı. E.S.'nin kullandığı otomobil, Korozman Kavşağı'nda gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin açılan kapısından düşen Derviş Hüseyin Durgan (29) ağır yaralandı.

Kazanın ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durgan'ın 3 ay önce nişanlandığı, sağlık mesleğinin yanı sıra Emek Tiyatrosu'nda aktif olarak sahne aldığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken Durgan'ın cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'nde ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenecek törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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