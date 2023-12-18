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Trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımlandı

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Eskişehir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Battal Berke Zegrek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Battal Berke Zegrek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası sonucunda 26 AFV 558 plakalı sedan otomobilin sürücüsü Battal Berke Zegrek hayatını kaybetmiş, araçtaki yolcu konumunda bulunan 1'i ağır 3 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Battal Berke Zegrek elim bir trafik kazası sonucu vefat etti. Cenazesi 18.12.2023 tarihinde öğle namazına müteakip Mahmutoğlu Camiinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Odunpazarı Eskişehir Haberler

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