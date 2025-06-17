Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Motor Tutkunu Uğurlandı

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Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren motor tutkunu Erdal Yayla, Selman-ı Farisi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ölen motor tutkunu adam toprağa verildi

KARAMAN - Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motor tutkunu adam son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 gün önce akşam saatlerinde Karaman-Mersin Kara yolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Yayla idaresindeki 06 ACR 333 plakalı sürat motoru A.K. yönetimindeki 42 AEA 97 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak ağır yaralanan Erdal Yayla, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yayla'nın Selman-ı Farisi Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Erdal Yayla, Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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