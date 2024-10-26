Üye Girişi
Haberler

Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çaprak takla attı. Kazada, M.H. (18) ve Yusuf Ziya Eraslan (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yusuf Ziya Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.H. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan lise öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi. Eraslan için Çankırı il merkezindeki Sultan Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eraslan'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Yaşanan olay sonrası, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Yusuf Ziya Eraslan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Ziya Eraslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Kaza

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler günlerdir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tehdit altında

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı? Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lens Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lens Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 28 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Oğlak burcu yorumu! 28 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD BARCELONA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.