Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Sevenlerinin Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Sevenlerinin Gözyaşlarıyla Uğurlandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir traktör kazası sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, cenaze töreninde yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Üniversite hayalleri yarım kalan genç, bayram tatilinde memleketine dönmüştü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayıköy'de meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, Arife gününde sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi. Üniversite hayali yarım kalan gencin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

İstanbul'da üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi olan Tavşanlı'nın Kayıköy'üne gelmişti. Ailesine tarla işlerinde yardım etmek isteyen genç, traktörle çalıştığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Traktör pistonunun aniden inmesi sonucu Halil İbrahim, römork ile traktörün tekerleği arasına sıkıştı. Olayı gören yakınlarının hemen 112'yi araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak gelen ekipler, genç Balı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Halil İbrahim Balı'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Kayıköy'de toprağa verildi. Cenaze törenine Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti ilçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe başkanı Kürşat Öztaş, Halil İbrahim'in İstanbul'daki ve çevresindeki arkadaşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılan Kaymakam Hayrettin Baskın, "Böylesine genç yaşta aramızdan ayrılan Halil İbrahim kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bayram sevincini yaşaması gereken bir ailede maalesef derin bir acı var. Tüm ilçemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - 3.Sayfa
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