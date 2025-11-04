Trafik Kazasında Din Kültürü Öğretmeni Hayatını Kaybetti
Kütahya- Tavşanlı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Tavşanlı Anadolu Lisesi'nden kısa süre önce emekli olan 51 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Aras hayatına kaybetti.
Kaza, dün gece saat 22.00 sularında Şahmelek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Aras idaresindeki otomobil, Tavşanlı istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Aras, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Tavşanlı Anadolu Lisesi'nde uzun yıllar görev yapan ve çevresinde sevgiyle anılan bir eğitimci olan İbrahim Aras'ın vefatı, eğitim camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye sebep oldu. - KÜTAHYA