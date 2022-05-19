Trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Barbaros Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon, oyun oynayan 3 yaşındaki Meryem El Habib'e çarptı. Olayı fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, diğer çocukların uyarıları ile bölgeye koşan vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaşındaki çocuğun kaza yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

oyunlar, Tarsus, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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