Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü

Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgayı vatandaşların balkon ve damlardan izlemesi dikkat çekti

ADANA - Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada cadde boks ringine döndü. Vatandaşların kavgayı çatılardan takip etmesi de kameralara yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alparslan Türkeş'ten Mavi Bulvar istikametine giden motosiklet ile otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası taraflar anlaşamayınca kavga çıktı. Kavga da bir kişiye yumrukla saldırı oldu. Birkaç kişinin saldırdığı şahıs kendini korumaya çalıştı. O anları ise vatandaşlar evlerinin balkonu ve damlarını çıkarak boks maçı seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.

Dakikalarca süren olaya karışanlar yoruldukça bırakıp, dinlenip yeniden saldırıya geçti. Dayak yiyen şahıs en son yoldan geçen bir polis aracının önüne kendine atıp yardım isteyerek kurtuldu.

O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.