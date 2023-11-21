Trafik kazası sonrası 11 ay süren yaşam savaşını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen Ocak ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan Recep Özbakır, yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen Ocak ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan Recep Özbakır, yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 9 Ocak gecesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Jandarma Kavşağı'ndan ilçe merkezine doğru seyreden Recep Özbakır(45) idaresindeki 07 FPF 46 plakalı motosiklet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan 48 ABY 157 plakalı otomobile süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, sürücü Recep Özbakır ağır şekilde yaralandı.
Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veren Özbakır'ın Muğla'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Motosiklet tamirciliği yapan Recep Özbakır'ın vefatı, sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. - MUĞLA