Trafik kazası geçirdi, futbol hayatı bitti: "Saçma sapan tutanak tutulmuş burada"

Bolu'da geçtiğimiz Mayıs ayında trafik kazası geçiren ve 3 ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcu Umutcan Şeremet, "Futbol hayatım bitti" dedi. Mahkeme sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını belirten Şeremet, "Mahkeme, tek taraflı kaza olarak göstermiş bizim kazamızı. Hiçbir araba olmadığını söylüyorlar. Ama karşı tarafın, bize vuran adamın plakası var" diye konuştu.

Olay, 22 Mayıs 2024 tarihinde D-100 kara yolunun Kuruçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametinde seyreden S. G. yönetimindeki 14 AAF 652 plakalı Tofaş marka otomobil, C.B. idaresindeki 14 KJ 972 plakalı hafif ticari aracın önüne aniden manevra yapmasıyla çarpıştı. Meydana gelen kazada Tofaş'ta yolcu konumunda bulunan Umutcan Şeremet (25) ayağından yaralandı. Amatör kümede futbol kariyeri devam eden kaleci olarak devam eden Şeremet, kaza sonrasında 3 ameliyat geçirdi. Yaşamını olumsuz etkileyen kazanın ardından, Umutcan Şeremet hiçbir şekilde hak talep edemedi. Kaza tutanaklarının ve mahkeme karanının yanlış olduğunu dile getiren Şeremet, hafif ticari aracın kasıtlı olarak manevra yaptığını belirtti. Davanın peşini bırakmayacağını ifade eden Şeremet, "Futbol hayatım bitti" dedi. Öte yandan, mahkemeye sunulan evraklarda kazanın tek taraflı olduğunun belirtildiğini dile getiren Şeremet, "Bu adamın plakası yazıyor tek taraflı kazaysa adamın plakası niye yazıyor? Yani bu saçma saçma tutanak tutulmuş burada" diye konuştu.

"3 tane ameliyat oldum"

Ayağının üzerine 4 aydır basamadığını ifade eden Umutcan Şeremet, "22 Mayıs tarihinde yanımda yeğenim vardı. Birlikte arabayla seyir halindeydik. Daha sonradan Çaydurt'tan Bolu istikametine gelirken EDS'lerin orada, biz sol şeritte arka yeğenim yavaş yavaş giderken önümüze birden manevra yaptı. Önümüzde frene bastı. Sonradan biz de ne olduğunu anlamak için selektör attık buna bu da durmadı hiçbir şekilde. Ondan sonra bu önümüzden seyir halinde devam ediyordu. Bilerek yapılmış gibiydi. Daha sonradan bu devam ediyordu. Sanayinin orada Kuruçay Köprüsü'nü geçtik, hızımız 90 civarındaydı arabamız Tofaş'tı zaten. Daha sonradan biz tam bunu sollamaya çıktık. Önümüze birden manevra yaptı. Bizi sağ ön çamurluktan bize hafiften hasar verdi. Biz de dengemizi kaybederekten refüje vurduk. Oradan yol kenarına savrulduk. Daha sonradan ben ayağım gördüğümde kemik dışarı çıkmıştı. Ayağım ters dönmüştü. Kemik dışarı çıkmıştı benim. Ambulansla hastaneye gittim. Ameliyata girdim. 3 tane ameliyat oldum. 4 aydır falan yatıyorum. ve hala daha ayağımın üzerine düzgünce basamıyorum" dedi.

"Benim dosyamı kapatmışlar"

C.B.'nin ifadelerinde kazaya karışmadığını belirtmesine tepki gösteren Şeremet, "C.B.'nin ifadelerinde suçunun olmadığını söylemiş. Hiçbir türlü ben kazaya karışmadım falan demiş. Kamera kayıtlarımın olduğu söyleniyor. Polisler kamera kayıtlarının olduğunu söylüyor. Kamera kayıtları var sağ şeritte gösteriyorlar. Yani biz sağ şeritte gidiyormuşuz sözde. Biz kazayı sol şeritte yapıyoruz. Yani kamera kayıtları nasıl, kamera kayıtları oluyor anlamıyorum. Arabamızdan kıvılcım çıkıyormuş bizim. Yani saçma saçma şeyler yazılmış tutanaklara. ve adamın bir ifadesiyle benim dosyam kapatılmış. Ben adamdan şikayetçiyim ve ben şu anda hiçbir türlü hak talep edemiyorum. Benim dosyamı kapatmışlar. Yani benim haberim olmadan ben bugün adliyeye gittim kendim öğrendim. Eğer ben bugün adliyeye gitmeseydim benim bu dosyamın kapandığından haberim yoktu yani. Ben bugün adliyeye gidip de öğrendim dosyanın kapandığını" ifadelerini kullandı.

"Futbol hayatım bitti"

Futbol hayatının bittiğini dile getiren Şeremet, "Ben futbol oynuyordum zaten. 13 yıldır lisanslı futbolcuyum. Futbol hayatım bitti. Oradan yine az çok bir ekmeğimiz kazanıyorduk. ya o önemli değil. 4 aydır iş güç göremiyorum. Şimdi köyde hayvancılık var, dükkanımız var. Yani hiçbir iş yapamıyorum. 4 aydır evde yatıyorum yani. Sadece yaptığım tek şey" dedi.

"Mahkeme, tek taraflı kaza olarak göstermiş bizim kazamızı"

Tekrardan dava açılması için koşturacağını dile getiren Şeremet, "Tekrardan dava açılması için sonuna kadar koşturacağım. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Karşı taraftaki insanın kim olduğunu da biliyorum. Bulduk yani. Onu da bulduk. Ben ondan güzelce rica edeceğim. Gelip yüz yüze konuşalım. Hani doğruları anlatması için ondan gerçekten güzelce rica edeceğim. Benim kesinlikle burada gidip adamla itişmek, kakışmak hani kötü olmak değil. Öyle bir niyetim yok. Ben sadece bu adamın cezasını almasını istiyorum. Bu gitsin adliyelerde, sağda solda uğraşsın. Ben parasında pulunda da değilim. Tazminatında falan da değilim. Bu adamın cezasını çekmesini istiyorum sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Mahkeme, tek taraflı kaza olarak göstermiş bizim kazamızı. Hiçbir araba olmadığını söylüyorlar. Ama karşı tarafın, bize vuran adamın plakası var. Dosyalarda yazıyor. Bu adamın plakası yazıyor tek taraflı kazaysa adamın plakası niye yazıyor? Yani bu saçma saçma tutanak tutulmuş burada" diye konuştu. - BOLU