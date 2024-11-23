Trafik Kazalarında Dolandırıcılığa Dikkat!

Trafik kazalarında hasar danışmanlık şirketi adı altında vatandaşların tazminat bahanesiyle dolandırılmasına ilişkin Avukat Taha Ekinci uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda artan araç kullanımı ve mevsim etkisiyle birlikte araç kazaları da çoğalmaya başladı. Araçların maddi hasar boyutu da yaşanan kazaların ardından dolandırıcıları harekete geçirdi. Gerçekleşen kazanın ardından kendilerini hasar danışmanlık şirketi olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşlara tazminat hakları olduğunu belirtiyor. Bu yöntemle vatandaşlardan noter onaylı vekalet alan dolandırıcılar, daha sonra işlem ücreti adı altında paralarını alarak izlerini kaybettiriyorlar.

Konuya ilişkin uyarılarda bulunan avukat Taha Ekici, trafik kazalarında tazminat, hukuki alacakların daha çok gündeme geldiğini dile getirerek, "Değer kaybı, mahrum kalma bedeli gibi ve benzerler üzerinde yaralanma varsa, yaralanma ölüm varsa ölüm tazminatları bu kazaların ardından gündeme gelmektedir. Burada şahıs, daha doğrusu vatandaş kaza yaptıktan sonra hasar danışmanlık şirketi adı altında bazı kişiler tarafından sürekli aranmakta. Hatta bu aranma taciz boyutuna ulaşmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Sizin tazminatınızı alacağız ve sizin tarafınıza göndereceğiz' diyorlar"

Ekici, bu aranmaların genellikle kazanın hemen ertesi günü yapıldığını belirterek, "Bunları arıyorlar. Örneğin bir kaza yaptınız, değer kaybı bir tazminatı almanız gerekiyor yani hukuki olarak. Bu şahıslar arıyor ve 'sizin şu an 30 bin lira para almanız gerekiyor. Bize bugün noterden bir vekalet verirseniz biz hemen sizin tazminatınızı alacağız ve sizin tarafınıza göndereceğiz' diyorlar. Ancak öyle bir usul yok. Normal bir dava açılması lazım. Hemen bir tazminat ödemesini sigorta şirketleri zaten yapmaz. Ancak vatandaş bunu bilmediği için bu kişilerin dediklerine güveniyorlar ve bu kişilere vekalet gönderdikten sonra ise bir daha kendilerine ulaşamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Olayın dolandırıcılık olduğunu söylüyoruz ama bazı durumlarda iş işten geçmiş oluyor"

Vatandaşların genelde olayların yaşanmasının ardından dolandırıldığını anladığını kaydeden Ekici, "Bu sefer gerçekten bu işi yapması gereken avukatlara yani bizlere geliyorlar. Biz de zaten bu olayın bir dolandırıcılık olduğunu kendilerine söylüyoruz ama bazı durumlarda iş işten geçmiş oluyor. Çünkü sigorta, hasar danışmanlık şirketleri burada kişilerden bazı durumlarda yani bir yaralanma varsa hastaneye kadar gidiyorlar, ölüm varsa cenazeye kadar geliyorlar ve kendilerinde o an sağlıklı düşünemedikleri için imzalar alıyorlar ve artık iş işten geçmiş oluyor" şeklinde konuştu.

"Kaza yapan vatandaşları hasar danışmanlık şirketi adı altında dolandırıyorlar"

Ekici, bu tür olaylarla haftada ortalama iki ve üç defa karşılaştıklarını söyleyerek, "Sadece bizim ofise gelenlerden bahsediyorum. Müvekkiller geliyor. Durum aynen şöyle gerçekleşiyor; Kaza yapıyorlar, bir maddi hasar oluyor veya bir yaralanma oluyor veya bir ölüm oluyor. O an sağlıklı düşünemiyorlar. Ertesi gün tabii bunlar hasar danışmanlık şirketi bunu biliyorlar ve tam olarak dolandırıcılık yapıyorlar. Kendilerini arıyorlar ve hemen orada işi bağlamaya çalışıyorlar. Acele ettiriyorlar, hemen notere gönderiyorlar, vekaleti alıyorlar veya cenazeye gidiyorlar, imzalıyorlar, noteri yanlarına götürüyorlar. Böyle durumlar yaşanıyor. Bundan sonrasında da zaten müvekkiller bizim ofisimize geliyor ve durumu anlatıyorlar. Bazı durumlarda artık geç oluyor ancak bazı durumlarda müdahale edebiliyoruz. Genelde işlemler böyle oluyor" diye konuştu.

"3 ay öncesine kadar 'kaza yapmışsınız, sizin alacak paranız var. Bize vekalet verirseniz alabiliriz' diye arandım"

Aynı olayı kendisinin de yaşadığını işaret eden Ekici, "Ben de 2 sene önce bir kaza yaptım. Sürekli arandım. Hatta 3 ay öncesine kadar dahi böyle bir kaza yapmışsınız. Sizin alacak paranız var. Bize vekalet verirseniz alabiliriz diyorlar ki ben kendi işimi zaten halletmiştim" bilgisini paylaştı. - ANKARA