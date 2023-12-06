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Trafik Jandarması Kış Lastiği Denetimlerine Başladı

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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte trafik jandarması kış lastiği denetimlerine başladı. Araçların yol tutuşunu arttırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde lastik dişleri de kontrol ediliyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte mevsimsel uygulama ve denetimlerini artıran trafik jandarması kış lastiği denetimlerine başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte koş mevsimi çerçevesinde denetimlerine başlayan Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, kışın düşük hava sıcaklıkları nedeniyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun arttırılması ve kaymaya dayalı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetimlere başladı. İlçe, belde, köy ve karayollarında görev alan trafik jandarması ekipleri kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari otomobiller durdurarak kış lastiği denetimi yaptı. Sadece kış lastiği denetimi değil aynı zamanda lastik dişlerini de bir bir ölçen trafik jandarması dişleri yasal seviyenin altında olan ve kış lastiği olmayan araç sürücülerine ceza işlemi uyguladı. Ayrıca sürücülere can ve mal güvenliği için kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının önemini de anlatan jandarma ekipleri güzergahlardaki hava yol durumunu öğrenerek tedbirli olmaları konularında bilgilendirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Türkiye Aksaray Aralık Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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