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Trafik ışıklarında otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Trafik ışıklarında otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DD 1788 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen Ş.G. hakimiyetindeki 70 BA 796 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu O.D. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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