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Trafik Işıklarında Kaza: 6 Yaralı

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Kırıkkale'de trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile arkadan çarpan başka bir otomobil kazaya neden oldu. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızını alamadı, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile arkadan çarpan başka bir otomobil kazaya neden oldu. Kaza sonucu 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 06 FG 7096 plakalı Nissan marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen M.G. yönetimindeki 34 GZP 750 plakalı Citroën marka otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile yolculardan İ.Ç., A.S.K., T.G. ve Y.G.G. yaralandı.

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2Z'si çocuk, 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza alanında incelemelerde bulunduktan sonra, hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale trafik Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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