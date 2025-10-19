Trafik Işığında Bekleyen Araç Tırın Dorsesinin Açılmasıyla Tehlike Atlattı

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobil, karşı yönden gelen tırın dorsesinin arka kapağının bir anda açılması sonucu büyük bir tehlike atlattı. Olay anı ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara-Konya karayolu eski hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil trafik ışıklarında kırmızıda beklerken karşısından gelen bir tırın dorsesinin arka kapağının aniden açıldı. Açılan kapak otomobile çarpmaya ramak kala geçerken, araçta panik yaşandı. Olay anı, otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen aracın önünden tırın geçişi sırasında kapağın savrulduğu, şans eseri herhangi bir temasın yaşanmadığı görülüyor. - KONYA