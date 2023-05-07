Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trafik Güvenliği Haftası'nda çocuklara eğitim

Trafik Güvenliği Haftası'nda çocuklara eğitim

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da Trafik Güvenliği Haftası'nda polis ekipleri tarafından alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklara trafik eğitimi verildi.

Kastamonu'da Trafik Güvenliği Haftası'nda polis ekipleri tarafından alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklara trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde, il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde trafik ekipleri tarafından çocuklara trafik kuralları anlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title