Trafik Güvenliği Haftası'nda çocuklara eğitim

Kastamonu'da Trafik Güvenliği Haftası'nda polis ekipleri tarafından alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklara trafik eğitimi verildi.

Kastamonu'da Trafik Güvenliği Haftası'nda polis ekipleri tarafından alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklara trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde, il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde trafik ekipleri tarafından çocuklara trafik kuralları anlatıldı. - KASTAMONU