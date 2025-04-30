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Trafik Ekiplerine Başarı Belgesi

Trafik Ekiplerine Başarı Belgesi
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Tarık Safa Kahveci, trafik güvenliğine katkılarından dolayı trafik ekipleri ve asayiş personeline başarı belgesi verdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde trafik uygulamalarında sergiledikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarıyla dikkat çeken trafik ekiplerine ve asayiş personeline Kaymakam Tarık Safa Kahveci tarafından başarı belgesi verildi.

Selendi ilçesinin trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Emniyet ve Jandarma ekipleri, son dönemde yaptıkları çalışmalar nedeniyle Kaymakam Tarık Safa Kahveci tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Tarık Safa Kahveci, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri ile Selendi İlçe Emniyet amirliği asayiş büro amirliğinde görevli personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam Kahveci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İlçemizin trafik güvenliği ve huzuru için gösterdiğiniz özverili çalışmaları takdirle karşılıyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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