Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Trafik ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri öğrenci servisleri ve otomobilleri denetlendi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri öğrenci servisleri ve otomobilleri denetlendi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri bugün öğrenci servis araçları ve otomobiller üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Trafik polisleri öğrenci servislerinin fren testleri, dur levhaları, sürücü belgesi, araç muayenesi ve servisteki öğrencilerden sorumlu yardımcıları denetlendi, otomobillerde ise sürücü ehliyetleri ve araç muayene denetimi yapıldı. Denetimlerde 1 öğrenci servisine SRC belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 584 TL ceza yazdı. Denetimler sırasında 1 öğrenci servisi hariç otomobillerde ve öğrenci servislerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title