Trafik ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri öğrenci servisleri ve otomobilleri denetlendi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri bugün öğrenci servis araçları ve otomobiller üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Trafik polisleri öğrenci servislerinin fren testleri, dur levhaları, sürücü belgesi, araç muayenesi ve servisteki öğrencilerden sorumlu yardımcıları denetlendi, otomobillerde ise sürücü ehliyetleri ve araç muayene denetimi yapıldı. Denetimlerde 1 öğrenci servisine SRC belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 584 TL ceza yazdı. Denetimler sırasında 1 öğrenci servisi hariç otomobillerde ve öğrenci servislerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ZONGULDAK