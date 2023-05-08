Trafik ekipleri Cip Safari kontrollerini arttırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinin kırsal mahallelerinde tur düzenleyen Cip safari araçlarına yönelik uygulamalara devam ediyor.

Türkiye'nin en gözde turistik kentlerinden Marmaris'te alternatif turizm eğlencelerinden ve kültürel aktivitelerden olan cip turları, özellikle kırsal mahallelerde bulunan alanlarda turistleri gezdiriyor. Bölge Trafik istasyonu ekipleri Cip turuna çıkan eski modellerden oluşan araçları ve şoförlerinin denetimlerini şok uygulamalar ile yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde 40 araç kontrol edildi, cip sürücülerini ve turistleri özellikle emniyet kemeri ve hız limitlerine karşı uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde bir cip şoförünün sürücü belgesi eksik olduğu için şoföre ayrı para cezası, firmaya ayrı para cezası yazıldı.

Yetkililer şok uygulamaların her gün farklı ve saat rotalarda Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılmaya devam edeceğini belirtti. - MUĞLA