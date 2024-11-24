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Trafik Denetimlerinde 4 Sürücüye 25 Bin TL Ceza

Trafik Denetimlerinde 4 Sürücüye 25 Bin TL Ceza
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Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, kapatılan yolda ters yönde seyreden 4 araç sürücüsüne toplamda 25 bin 756 TL ceza kesti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince yapılan denetimlerde yol çalışması nedeniyle kapatılan yolda ters yön seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 araç sürücüsüne toplam 25 bin 756 TL ceza kesildi.

Yol çalışması devam eden Hisarcık- Simav istikameti D595 karayolunda kapatılan bir şeridin mecburi yön levhaları koyulmasına rağmen araçlarını ters istikamette sürerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 araç sürücüsüne trafik ekiplerince toplam 25 bin 756 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, trafiğe kapatılan yol ile ilgili daha önce sürücülere gerekli uyarıların yapıldığını, trafik güvenliği açısından belirtilen bölgede denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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