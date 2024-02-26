Trafik Denetiminde Teşekkür Edilen Otobüs Şoförleri

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerde 2 otobüs sürücüsü, bu sefer ceza yazmak için değil 'Teşekkür' etmek için durduruldu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sivil Otobüs Denetimi' çerçevesinde Eskişehir- Bilecik arasında şehirlerarası otobüs yolculuğu yapan A.Y. ve T.Ç. adlı otobüs firması sürücülerine farklı zamanlarda 2 kere denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında her iki otobüs şoförünün de herhangi bir kural ihlali yapmadığı, emniyet kemerlerini kullanır bir şekilde olduğu, kurallara azami şekilde dikkat ettiği görüldü ve sürücülere bu davranışlarından ötürü teşekkür edildi. Yapılan açıklamada, bu tip denetimlerin devam edileceği belirtildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise 'Kurallara uyalım güvende kalalım' sloganını paylaştı. - BİLECİK