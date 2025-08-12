Trafik Cezasına Sinirlenen Genç, Binanın Tepesine Çıktı

Trafik Cezasına Sinirlenen Genç, Binanın Tepesine Çıktı
Adıyaman'da, trafik polisi tarafından kendisine kesilen ceza nedeniyle sinirlenen bir genç, bir binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek indirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da, trafik polis ekiplerince kendisine yazılan trafik cezasına sinirlenen genç binanın tepesine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı yakınlarında motosikletiyle trafik ışıklarında duran İ.Ç., isimli genç, trafik polis ekiplerince yol kenarına çekmesi istenildi. Motosikletten indirilen İ.Ç'den evrakları istenilerek motosiklette inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında İ.Ç., isimli motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 10 bin TL para cezası kesilen ve motosikleti çekiciye yüklenen genç duruma sinirlenerek Valilik Kavşağında bulunan 7 katlı binanın tepesine çıktı. Duruma tepki gösteren ve canına kıymak isteyen İ.Ç., için olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce İ.Ç., ikna edilerek aşağıya indirildi. Binadan indirilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
