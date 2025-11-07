Haberler

Trafik Cezası Alan Sürücü: 'Ben Türk Vatandaşıyım'

Trafik Cezası Alan Sürücü: 'Ben Türk Vatandaşıyım'
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, ana yola park eden sürücü A.Y., trafiği aksatmasına rağmen ceza yazılmayacağını iddia etti. Trafik polisi, 'yolu trafiğe kapatmak' ve 'hatalı park' maddelerinden iki ayrı ceza uyguladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ana yola aracını park ederek para çekmeye giden ve trafiğin aksamasına yol açan sürücü, "Bana ceza yazmıyorlar, ben Türk vatandaşıyım" demesine rağmen trafik polisinden iki ayrı ceza yedi.

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü A.Y. (66), 55 DM 354 plakalı hafif ticari aracını ana yola park ederek bankadan para çekmeye gitti. Bu sırada trafiğin tek şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı. Durumu fark eden motosikletli trafik polisi, trafiğin aksadığını görünce olay yerine intikal etti. Sürücüye ulaşmaya çalışan polis, aracın uzun süre aynı noktada park halinde kalması üzerine çekici çağırdı. Bir süre sonra aracının yanına dönen A.Y., "Bankadan para çekmeye gitmiştim, ondan bıraktım" diyerek kendisini savundu.

Polis, sürücüye "Para çekeceğim diye ana yola araç park edilmez, trafiği tamamen kilitliyorsunuz" diyerek uyarıda bulundu. Basın mensuplarının "Ceza yazılacak" hatırlatması üzerine A.Y., "Bana ceza yazmıyorlar, ben Türk vatandaşıyım" şeklinde cevap verdi.

Trafik polisi ise sürücüye 'yolu trafiğe kapatmak' ve 'hatalı park' maddelerinden iki ayrı cezai işlem uyguladı. Cezaları teslim alan sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı.

Trafik kısa sürede normale döndü. - SAMSUN

