Trafiği tehlikeye sokan o sürücülere ceza yağdı Trafikte zikzak çizip tehlikeye neden olan o sürücülere ceza yağdı.

Trafiği tehlikeye sokan o sürücülere ceza yağdı

ŞANLIURFA - Trafikte zikzak çizip tehlikeye neden olan o sürücülere ceza yağdı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Şanlıurfa'da bir konvoyda seyreden ve zikzak çizerek trafiği tehlikeye sokan magandalar polis tarafından yakalandı. Yerel ve ulusal medyada yayımlanan haberin ardından harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakalarını belirledikleri araçlara ulaştı. Sürücülere trafiği tehlikeye sokmaktan ceza kesilirken olayla ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Önce zikzak, sonra ah vahlar. Hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye atan bu şahıslar hakkında 9 bin 515 Türk Lirası trafik cezası ve gerekli adli, idari işlemler yapılmıştır. Unutmayalım, bu yolda hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili basına bilgi verdi. Yazılı olarak yapılan bilgilendirmede, "02.02.2023 günü saat 12.00 sıralarında Eyübiye İlçesi Akabe Mahallesi Evren Sanayi Yolu Üzeri sayılı adreste meydana gelen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Tehlikeli Araç Kullanmak konusu ile ilgili konvoyda bulunan araçlara ve sürücülerine gerekli adli ve idari işlemler yapılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerine ver verildi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'da bir konvoydaki araçların seyir halindeyken tehlikeli bir şekilde sağa sola manevra yapıp araçlardan havaya silah sıkılması kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da bir konvoydaki araçların trafikte oluşturduğu tehlike saniye saniye kameralara yansıdı. Bu gün sabah saatlerinde Suruç yolu üzerinde yaşanan olayda trafikte ilerleyen araçların sağa sola manevra yapması yürekleri ağızlara getirirken araçlardaki şahısların pencereden kendilerini sarkıtıp havaya ateş açtıkları görüldü. Trafikte ilerleyen diğer araçlara da yol yermeyen magandalar, daha sonda Kuzey Batı Çevre Yolundan devam etti.