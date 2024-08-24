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Trafiği Tehlikeye Düşüren Şahıslara Cezalar Yağdı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ön koltuğuna konulan eşya nedeniyle kapısı açık şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 440 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca geri geri manevra yaparak trafiği tehlikeye sokan başka bir otomobil sürücüsüne de 2 bin 196 lira cezai işlem uygulandı.

Trafiği tehlikeye düşüren şahıslara ceza yağdı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ön koltuğuna konulan eşya nedeniyle kapısı açık şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Çelik Gülersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ön koltuğa konulan ve bir kısmı dışarıya taşan yük nedeniyle sağ kapısı açık şekilde dörtlülerini yakarak ilerleyen otomobil sürücüsü pes dedirtti.

Kazaya davetiye çıkaran taşımacılık, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü kaydeden kişi 'Bazı vatandaşlar trafiği böyle tehlikeye sokuyor. Ön kapı açık şekilde eşya taşıyor, böyle o bir şey olabilir mi? İnsanlara kaza yaptıracak' diyerek duruma tepki gösterdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda otomobil sürücüsüne 'karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak' maddesi gereğince bin 440 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetinden de 15 puan düşürüldü.

Öte yandan Balıklarkayası mevkiinde de geri geri manevra yaparak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 'Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel oluşturmak' ve 'Trafiğin düzeni ve güvenliği ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak,zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' maddeleri gereğince 2 bin 196 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu 3-sayfa Karabük 3.Sayfa Güncel Haberler

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