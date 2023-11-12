Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu magandaları kamerada Kimi sağa sola zikzak çizdi kimi de çakarlı araçla ilerledi Karabük'te düğün konvoyundaki bazı araçların üç şeridi kapatarak ilerlediği ve önde seyreden diğer otomobillerinde zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep...

Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu magandaları kamerada

Kimi sağa sola zikzak çizdi kimi de çakarlı araçla ilerledi

KARABÜK - Karabük'te düğün konvoyundaki bazı araçların üç şeridi kapatarak ilerlediği ve önde seyreden diğer otomobillerinde zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Karabük- Safranbolu kara yolunda meydana geldi. Bulak mevkiinden Safranbolu istikametine seyir halinde olan düğün konvoyundaki bazı araçlar 3 şeridi kapatırken onların önünde makas atıp sağa sola zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan konvoyda bulunan bir aracın da çakar taktığı görüldü.