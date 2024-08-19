Kayseri'de Üstü Açık Arabadan Sarkarak Trafiği Tehlikeye Sokanlara Cezalar Yağdı

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkarak trafiği tehlikeye sokan şahıslara ceza yağdı. Otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 3 bin 576, yolculara ise bin 380 TL ceza uygulandı.

Çorakçılar Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kayseri polisi gerekeni yaptı

Öte yandan, seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkarak trafiği tehlikeye sokan şahıslara ceza yağarken, otomobil de bağlanarak trafikten men edildi. Ekipler tarafından sürücüye 3 bin 576, yolculara ise bin 380 TL ceza yazılırken, sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan ve 4 ayrı maddeden savcılık tarafından işlem başlatıldı. - KAYSERİ