Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Üstü Açık Arabadan Sarkarak Trafiği Tehlikeye Sokanlara Cezalar Yağdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de seyir halinde olan üstü açık bir otomobilden sarkan ve tehlikeli hareketler yapan 2 kişiye ceza verildi. Otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 3.576 TL, yolculara ise 1.380 TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkarak trafiği tehlikeye sokan şahıslara ceza yağdı. Otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 3 bin 576, yolculara ise bin 380 TL ceza uygulandı.

Çorakçılar Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kayseri polisi gerekeni yaptı

Öte yandan, seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkarak trafiği tehlikeye sokan şahıslara ceza yağarken, otomobil de bağlanarak trafikten men edildi. Ekipler tarafından sürücüye 3 bin 576, yolculara ise bin 380 TL ceza yazılırken, sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan ve 4 ayrı maddeden savcılık tarafından işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa kayseri trafik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Haberler

Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi?
title