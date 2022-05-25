Trafiği kilitleyen sürücüyü polis böyle uyardı - Haberler

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Trafiği kilitleyen sürücüyü polis böyle uyardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafiği kilitleyen sürücüyü polis böyle uyardı Sürücüyü uyaran polis: "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size, tebrik ediyorum" Çorum'da aracını hatalı park eden bir sürücü trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Trafiği kilitleyen sürücüyü polis böyle uyardı

Sürücüyü uyaran polis: "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size, tebrik ediyorum"

ÇORUM - Çorum'da aracını hatalı park eden bir sürücü trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Gazi Caddesi üzerinde bir sürücü aracını ikinci park yaparak uzaklaştı. Bu sırada duraktan yolcu alan halk otobüsü çıkamayınca trafik kilitlendi. Sürücünün yanlış parkı nedeniyle caddede uzun bir araç kuyruğu oluşurken trafikte kilitlendi. Olay yerine gelen trafik polisi sürücüye ulaşarak aracının başına gelmesini istedi.

Bir süre sonra araç başına gelen sürücüyü uyaran trafik polisi, ""Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size tebrik ediyorum" dedi. Bir süre sonra araç başına gelen sürücüyü uyaran trafik polisi, ""Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size tebrik ediyorum" dedi. Hiçbir şey olmamış gibi aracının başına gelerek gülen sürücü polis memurundan özür diledi.

Vatandaşlarda polis memuruna destek vererek, "herkesin hakkına giriorsun, bu kul hakkıdır" sözleriyle sürücüye tepkilerini dile getirdiler.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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