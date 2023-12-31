Trabzon Yenimahalle Mahallesinde Bir Binada Yangın Çıktı
Trabzon'un Yenimahalle Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının büyümesi engellendi. Yangın sırasında bir kadının kıyafetlerini toplaması ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Trabzon'un Yenimahalle Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir binada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Yenimahalle Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan sokaktaki binada sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yangının daha fazla büyümesi de engellendi.
Yangın devam ederken yanan binanın hemen yanında bulunan bir kadının, o esnada bir ipte asılı duran kıyafetlerini sakin bir şekilde toplaması ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON