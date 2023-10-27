Trabzon'un Arsin ilçesinde aranan şüpheli evinde yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Trabzon'un Arsin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, evinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında hırsızlık, uyuşturucu ve silahlı tehdit suçlarından arama kaydı bulunan A.İ.A'nın (43) İstanbul'dan gelerek, ilçedeki ailesine ait evde saklandığını tespit etti. Operasyonda uyuşturucu, silah ve tarihi sikke ele geçirildi.
Trabzon'un Arsin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında hırsızlık, uyuşturucu ve silahlı tehdit suçlarından arama kaydı bulunan A.İ.A'nın (43) İstanbul'dan gelerek, ilçedeki ailesine ait evde saklandığını tespit etti.
Şüphelinin bulunduğu eve düzenlenen operasyonda 75 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 14 mermi ile 27 tarihi sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.