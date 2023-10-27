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Trabzon'un Arsin ilçesinde aranan şüpheli evinde yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, evinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında hırsızlık, uyuşturucu ve silahlı tehdit suçlarından arama kaydı bulunan A.İ.A'nın (43) İstanbul'dan gelerek, ilçedeki ailesine ait evde saklandığını tespit etti. Operasyonda uyuşturucu, silah ve tarihi sikke ele geçirildi.