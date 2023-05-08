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Trabzon'un Araklı ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yiğitözü mahallesi Karadere yolu üzerinde 61 ND 661 plakalı araç ile henüz plakası belirlenemeyen başka bir araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşaktan dönmeye çalıştıkları sırada çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, bölgeye gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıla yaralılar Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Trabzon 3. Sayfa Haberler

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