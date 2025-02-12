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Trabzon'daki Hırsızlık Olayında Şüpheli Samsun'da Yakalandı

Trabzon'daki Hırsızlık Olayında Şüpheli Samsun'da Yakalandı
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Trabzon'da bir evden 75 bin liralık altın ve para çalan G.Y. adlı kadın, polisin takibi sonucu Samsun'da yakalandı. Hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

Trabzon'da girdiği evden 75 bin liralık altın ve para çalan kadın, polisin takibi sonucu Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 01 Şubat 2025 tarihinde Trabzon'da bir ikametten 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 15 bin TL çaldığı tespit edilen G.Y. (29) adlı kadın, Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

G.Y. adlı kadının ikametinde yapılan aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan G.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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