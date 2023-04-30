Trabzon'daki cinayetten Samsun'da 4 kişi tutuklandı Trabzon'da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılı oldukları iddia edilen 1"i kadın 7 kişi Samsun polisi tarafından gözaltına alındı.

Trabzon'daki cinayetten Samsun'da 4 kişi tutuklandı

SAMSUN - Trabzon'da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılı oldukları iddia edilen 1"i kadın 7 kişi Samsun polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Trabzon'da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayıyla bağlantıları olduğu iddia edilen 1'i kadın 7 kişiyi 3 gün önce gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan 7 kişi bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu savcıya ifade veren şüpheli şahıslardan 4'ü çıkardıkları nöbetçi mahkemece saat 22.00 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken,Tutuklaman 1'i kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.