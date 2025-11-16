Haberler

Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

