Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Trabzon'da Yol Süpürme Kamyonu Kaza Yaptı: İşçi Hastaneye Sevk Edildi

Trabzon'da Yol Süpürme Kamyonu Kaza Yaptı: İşçi Hastaneye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da karayollarına ait yol süpürme kamyonu yoldaki bankete çıkarak devrildi. Kamyondan yola düşen işçi olay yerinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Akabinde kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da Karayollarına ait yol süpürme kamyonu yol kenarındaki bankete çıkarak yan yattı. Kazada kamyondan yola düşen bir işçi vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan T.Ç. yönetimindeki Karayollarına ait 61 AY 975 plakalı yol süpürme kamyonu, sağ şeritten ilerlerken yol kenarındaki bankete çıktı. Bankete girdikten sonra devrilen kamyon park halinde bulunan tıra da zarar verdi. Kazanın etkisiyle ön camdan yola düşen Karayolları çalışanı E.K., kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine vinç yardımıyla kamyonun altından kurtarılan E.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yol süpürme aracının sürücüsü T.Ç. de tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, park halindeki tırda ise maddi hasar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
img

Araç sahiplerini üzecek değişiklik
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti

Engin Polat'a dolandırıcılık suçundan beraat
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.