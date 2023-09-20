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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, S.K. ve S.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ise metamfetamin, esrar, uyuşturucu haplar ve para ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışmalar sonucu Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde, S.K. (35) ve S.G'nin (28) uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde, narkotik madde tespit köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, 100 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 7 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Trabzon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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