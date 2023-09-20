Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, S.K. ve S.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ise metamfetamin, esrar, uyuşturucu haplar ve para ele geçirildi.